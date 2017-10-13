ser_rubtsov

Сергей "Rubets" Рубцов

Региональная заброшкофилия

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Зеленый базар
ser_rubtsov
October 13th, 12:10
Во время своего пребывания в Алматы я заглянул на их знаменитый Зеленый базар, который является центральным рынком города, хоть по сравнению с их Барахолках не особо выделяется размером. В общем, давайте туда заглянем одним глазком:



Внутри это типичный восточный базар, поэтому неудивительно, что нас сразу встречает огромное количество всевозможных сухофруктов и орехов. Буйство красок:





Куда же без свежих овощей и фруктов, хотя надпись про немецкие сорта немного огорчает:



Первоначально свое название Зеленый базар получил из-за того, что здесь раньше торговали исключительно зеленью. Сейчас же под «Травы» отведено совсем мало места:



Какой же Казахстан без торговли стереотипами кониной:



Говорят, что в одно время здесь пытались запретить торговлю свининой, все-таки мусульманская страна, но через некоторое время подобные радикальные меры отошли в стороны и теперь на прилавках можно выбрать любой мясо на свой вкус.



Лично мне показалось, что Зеленый базар больше пользуется популярностью у туристов, чем у местных людей, хотя, возможно, что я и ошибаюсь. Лично мне, как туристу, не хватило здесь колорита и размаха, в моем мозгу восточный базар это что-то большое, шумное и ароматное. Вот размаха мне не хватило. Я позже побывал на огромной алматинской барахолке, где построены целые улицы из контейнеров. Там было более атмосферно, но продаваемые товары как-то не вызвали желание все это фотографировать для отдельного поста. За пару часов прогулки я ни разу не достал фотоаппарат, лишь делал кое-какие кадры на телефон. Да и то из разряда «что это за фигня»:



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2 comments :
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  • 1
kukmor
2017-10-13 09:13 am (UTC)
обожаю такие базары)
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ser_rubtsov
2017-10-13 09:14 am (UTC)
согласен, атмосферненько)
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  • 1
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