Внутри это типичный восточный базар, поэтому неудивительно, что нас сразу встречает огромное количество всевозможных сухофруктов и орехов. Буйство красок:
Куда же без свежих овощей и фруктов, хотя надпись про немецкие сорта немного огорчает:
Первоначально свое название Зеленый базар получил из-за того, что здесь раньше торговали исключительно зеленью. Сейчас же под «Травы» отведено совсем мало места:
Какой же Казахстан без торговли
Говорят, что в одно время здесь пытались запретить торговлю свининой, все-таки мусульманская страна, но через некоторое время подобные радикальные меры отошли в стороны и теперь на прилавках можно выбрать любой мясо на свой вкус.
Лично мне показалось, что Зеленый базар больше пользуется популярностью у туристов, чем у местных людей, хотя, возможно, что я и ошибаюсь. Лично мне, как туристу, не хватило здесь колорита и размаха, в моем мозгу восточный базар это что-то большое, шумное и ароматное. Вот размаха мне не хватило. Я позже побывал на огромной алматинской барахолке, где построены целые улицы из контейнеров. Там было более атмосферно, но продаваемые товары как-то не вызвали желание все это фотографировать для отдельного поста. За пару часов прогулки я ни разу не достал фотоаппарат, лишь делал кое-какие кадры на телефон. Да и то из разряда «что это за фигня»:
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