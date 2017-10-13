Зеленый базар

Подъем на Медеу Перед поездкой в Казахстан я читал про высокогорный спортивный комплекс Медеу, но особо не записывал в свои планы его посещение, так как знал, что в…

Парк академии искусств Гуляя по Алматы, в поисках питьевого фонтана, я совершенно случайно забрел на парк, в котором была просто невероятная концентрация различных…

Мои публикации в Instagram за последнюю неделю Перенесено из Instagram

Алматы с высоты С самого первого дня моего пребывания в Алматы мне советовали подняться на Кок-Тюбе и полюбоваться городом с высоты. Разумеется, что я не мог…

Парк первого президента Казахстана Я потратил довольно длительно время для того, чтобы добрать до Парка имени Первого Президента Республики Казахстан, но он меня разочаровал. Сначала…